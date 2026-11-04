Ценник один, чек другой: как заставить магазин продать товар по указанной цене Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Вице-президент международной ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев в беседе с «Абзацем» разъяснил, как действовать покупателю, если на кассе пробивают сумму больше той, что указана на ценнике. По словам эксперта, в такой ситуации закон полностью на стороне потребителя: продавец обязан рассчитать клиента по объявленной цене.

Хрулев сослался на конкретные нормы. Статья 10 закона «О защите прав потребителей» требует от магазина своевременно сообщать достоверную цену и условия покупки, а статья 500 Гражданского кодекса закрепляет правило: покупатель платит по той цене, которая объявлена продавцом в момент заключения договора. С 1 сентября к этому добавилась обязанность размещать ценники с наименованием товара и его стоимостью.

Прежде чем качать права, медиатор советует убедиться, что ценник относится именно к выбранному товару. Если расхождение подтвердилось, можно прямо на кассе заявить о желании купить вещь по цене с полки. Отказали — зовите старшего кассира или администратора. А еще лучше заранее сфотографировать ценник крупным планом вместе с товаром на полке: такое фото станет весомым аргументом в споре.

Когда покупка уже оплачена, алгоритм другой, указал эксперт. Чек нужно сохранить и потребовать у магазина возврат разницы. Если продавец уперся, передайте ему письменную претензию в двух экземплярах с отметкой о принятии, приложив копии чека и снимков. Следующая инстанция — Роспотребнадзор, куда и стоит направить жалобу.

Ранее KP.RU писал, как москвичка пыталась вернуть магазину некачественный товар, купленный по акции. Дело дошло до суда, который признал правоту продавцов.