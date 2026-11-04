Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский и лидеры ЕС распространяют ложные сведения о стремлении к миру, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом говорится в новом материале итальянского издания Il Fatto Quotidiano.

Так в Италии раскритиковали действия бывшего комика относительно России. Подчеркивается, что Зеленский только заботится о том, чтобы выигрышно выглядеть перед камерой.

«Зеленский использует риторику, которая для многих выглядит привлекательно, чтобы скрыть оперативные решения, которые нравятся Европейскому союзу», — говорится в материале итальянского издания.

Обозреватель отмечает, что за лозунгами о мирном процессе скрывается стремление к продолжению конфликта. У Евросоюза нет ресурсов для победы Украины, но есть средства для затягивания конфликта и подготовки к собственному перевооружению.

Ранее KP.RU рассказал, что президент России Владимир Путин также обратил на это внимание. Ведь Зеленский, говоря о мире, продолжает выдвигать невыполнимые условия, а также игнорирует интересы России. Более того, ВСУ делают всё, чтобы сорвать мирные переговоры между странами.