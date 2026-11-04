Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль после встречи на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В День народного единства президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, где присутствовали представители духовенства и общественных организаций. Он также пообщался с детьми героев СВО. Позже глава государства пригласил детей на чаепитие в Кремль.

Путин собрал на чаепитие в Кремле детей героев СВО

В обсуждении с президентом участвует заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Встреча проходит в Кремле», — подтвердил Песков.

Ранее KP.RU передал слова президента России Владимира Путина о том, что участники СВО защищают интересы РФ на поле боя. А также они отстаивают ее суверенитет и государственность.