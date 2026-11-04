Силы ПВО сбили 46 украинских БПЛА над российскими регионами за день Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российские силы противовоздушной обороны продолжают защищать небо над регионами страны от нападок украинских нацистов. За день 4 ноября 2026 года были сбиты 46 беспилотников самолётного типа, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в ведомстве.

Уточняется, что БПЛА были зафиксированы и ликвидированы над 13 регионами Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Курская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тюменская, Ульяновская области, Московский регион, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Крым и Республика Татарстан.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры и производства БПЛА и НРТК ВСУ. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска продолжают наносить удары по военной инфраструктуре, а ПВО уничтожили 972 украинских БПЛА.