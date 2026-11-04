Рябков: курс РФ не зависит от политических колебаний в других странах

Сергей Рябков Фото: Иван МАКЕЕВ.

Внешняя политика России не зависит от событий в других странах, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков агентству РИА Новости. С таким заявлением он выступил, комментируя выборы в Конгресс в США.

"Наша принципиальная и последовательная линия по Украине, как и в целом внешнеполитический курс, не конъюнктурны и, разумеется, не зависят от колебаний политического барометра в других странах", — резюмировал российский дипломат.

Рябков ответил, что отношения России и Штатов могут измениться после перехода Конгресса под контроль демократов. Он также напомнил о негативном отношении демократов к России. Он подчеркнул, что позиция России по Украине принципиальна.

Ранее KP.RU рассказал, как в Кремле прокомментировали выборы в Конгресс в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что результаты не повлияют на миротворческие усилия главы Белого дома.