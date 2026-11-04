В Кремле оценили влияние итогов выборов в США на миротворческие усилия Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Кремле считают, что результаты выборов в США не повлияют на миротворческие усилия Дональда Трампа. Об этом в разговоре с журналистом Александром Юнашевым заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп продолжает свои полномочия, и в Москве искренне надеются, что президент США продолжит и свои миротворческие усилия. Отвечая на уточняющий вопрос, не помешает ли этому Конгресс, Песков напомнил, что это внутреннее дело Америки.

Подсчёт голосов на промежуточных выборах в США, состоявшихся 3 ноября, продолжается, однако уже сейчас ясно: выборы обернулись для Республиканской партии Дональда Трампа сокрушительным поражением. По данным Associated Press, CBS News и других ведущих СМИ, демократы вернули контроль над обеими палатами Конгресса. Сам Трамп, комментируя итоги, заявил, что «немного удивлён», и отказался считать поражение республиканцев своим, подчеркнув, что его имени не было в бюллетенях.