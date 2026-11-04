СБУ уволила двух высокопоставленных работников, ставших фигурантами дела НАБУ

Сотрудников СБУ уволил сам глава ведомства Александр Поклад Фото: REUTERS.

Двух высокопоставленных работников Службы безопасности Украины уволили после того, как они стали фигурантами нового расследования Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Как уточняется, решение об увольнении принял глава ведомства. Службу покинули сразу несколько должностных лиц. Руководство спецслужбы заявило о готовности продолжать оказывать всестороннее содействие следствию.

«Глава СБУ Александр Поклад уволил с занимаемых должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген"», - указано в сообщении.

К слову, на днях руководство Нацполиции Украины также отстранило от службы часть своих сотрудников. Это случилось сразу после обысков НАБУ.