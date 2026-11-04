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НовостиВ мире4 ноября 2026 17:33

СБУ уволила двух высокопоставленных работников, ставших фигурантами дела НАБУ

Сотрудников СБУ уволил сам глава ведомства
Арина СЕРОВА
Сотрудников СБУ уволил сам глава ведомства Александр Поклад

Сотрудников СБУ уволил сам глава ведомства Александр Поклад

Фото: REUTERS.

Двух высокопоставленных работников Службы безопасности Украины уволили после того, как они стали фигурантами нового расследования Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Как уточняется, решение об увольнении принял глава ведомства. Службу покинули сразу несколько должностных лиц. Руководство спецслужбы заявило о готовности продолжать оказывать всестороннее содействие следствию.

«Глава СБУ Александр Поклад уволил с занимаемых должностей двух высокопоставленных должностных лиц СБУ, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген"», - указано в сообщении.

К слову, на днях руководство Нацполиции Украины также отстранило от службы часть своих сотрудников. Это случилось сразу после обысков НАБУ.