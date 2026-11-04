Россиянам рассказали, от чего появляется новогодняя чувствительность зубов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Стоматолог Алексей Антипенко в беседе с «Абзацем» предупредил россиян о неприятном сюрпризе новогодних застолий. По его словам, шампанское и мандарины в больших количествах способны вызвать так называемую новогоднюю чувствительность зубов.

Врач объяснил механизм просто и наглядно. Кислое шампанское растворяет минеральные «пробочки» в дентине, а мандарины добавляют кислоты и довершают процесс, открывая путь к нервным волокнам в дентинных трубочках. В итоге холодный воздух, горячие напитки и еда начинают отдавать резкой болью.

Особенно уязвимы те, у кого оголены корни зубов или есть эрозии эмали и клиновидные дефекты. Дентин, находящийся под эмалью, содержит множество нервных окончаний из пульпы, и при ослаблении минеральной защиты любое раздражение ощущается куда острее.

Кстати, любители домашних настоек на ягодах и фруктах тоже рискуют, причём напрасно считают такие напитки безвредной альтернативой магазинному алкоголю. Психиатр-нарколог Сергей Золотилов пояснил, что вред настойкам придаёт не сырьё, а этиловый спирт.