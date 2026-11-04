В Белом доме озвучили одну из главных причин поражения республиканцев на выборах в Конгресс

Джей ди Вэнс, вице-президент США Фото: REUTERS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал поражение Республиканской партии на выборах 3 ноября с войной с Ираном. Об этом он написал в своем аккаунте соцсети X.

«Причина нашего поражения — это война [с Ираном]. Сам президент [США Дональд Трамп] заявил об этом вчера ночью», — резюмировал представитель Белого дома в соцсети.

Вэнс добавил, что нужно говорить честно о причинах поражения на выборах в Конгресс. Более того, он подчеркнул, что верит в свою страну и президента, которые работают на благо своей родине. Также к другим причинам Вэнс перечислил рост инфляции и цен. Вэнс в том числе отметил, что многие американцы, которые поддерживали Дональда Трампа в 2024 году, теперь проголосовали за демократов.

Ранее KP.RU рассказал о первой реакции Трампа на проигрыш его партии в Конгресс. Отмечается, что глава Белого дома был просто в бешенстве.