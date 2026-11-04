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НовостиВ мире4 ноября 2026 18:20

Трамп назвал причину поражения республиканцев на выборах в Конгресс США

Трамп: Война с Ираном и рост цен на топливо стали причиной поражения на выборах
Сергей КУДРИН
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп после поражения Республиканской партии (к которой он принадлежит) на выборах в Конгресс неожиданно признал, что война с Ираном и последовавший топливный кризис плохо сказались на его политических рейтингах. И, как следствие, отразились на популярности партии, что и стало причиной победы демократов.

"Иран был частью этого (поражения на выборах). Я об этом не думаю. Я поступил правильно. Я бы поступил так и снова", - заявил Трамп журналистам, говоря о решении начать войну с Ираном.

Выборы в Конгресс США пока не получили окончательных итогов, однако, согласно предварительным оценкам, демократы получат большинство в обеих палатах.

Ранее KP.RU сообщил, что "краткосрочные последствия" войны с Ираном были таковыми: стоимость бензина в США выросла на 40%, дизеля - на 72%, что привело к переплате за топливо на 160 млрд долларов.

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