Суд на Украине обязал открыть дело против близкого к Зеленскому депутату: что известно

Давид Арахамия. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины обязал открыть дело против соратника Владимира Зеленского и главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Соответствующее поручение получил исполняющий обязанности генерального прокурора Антон Ковальский. Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Как уточняется, следственный судья удовлетворил жалобу ЦПК на бездействие Ковальского, который теперь обязан внести в Единый реестр досудебных расследований данные о вероятном преступлении, совершенном лидером партии.

«19 октября ЦПК подал заявление о вероятной раздаче Арахамией „конвертов“ депутатам за голосование. Ковальский, как и (бывший генпрокурор Руслан - прим. ред.) Кравченко, ответил, что НАБУ уже расследует это дело, и переслал заявление туда. Однако регистрировать дело в отношении народного депутата может только генеральный прокурор», - следует из заявления.

Напомним, что сейчас НАБУ ведет расследование в отношении высокопоставленных лиц Украины, которые могли быть замешаны в коррупционных схемах. Так, в СБУ уже уволили сразу несколько работников после обысков ведомства.