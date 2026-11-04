Трамп пообещал демократам крах в случае попытки импичмента Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необоснованности процедуры импичмента, которым ему грозит Демпартия. Он заявил, что она не вызывает у него тревоги. Он также предупредил, что попытки импичмента могут нанести серьёзный ущерб Демократической партии.

"Ни капли. Думаю, это уничтожило бы Демократическую партию, если бы они пошли на такой шаг. Импичмент без всякой причины - за что? За то, что страна добивается успехов? Наша страна сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории", - заявил Трамп журналистам.

Напомним, 3 ноября демократы добились успеха на промежуточных выборах. По прогнозам СМИ, партия получит большинство в обеих палатах конгресса, что позволит инициировать импичмент президента.

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп предположил, будто бы причинами поражения республиканцев на выборах стали цены на топливо из-за войны с Ираном.