«С чистого листа»: европейский бизнес призвали готовится к возвращению в РФ

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Европейский бизнес может уже сегодня начинать готовиться к возвращению на российский рынок. Об этом заявил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг.

«Когда европейский бизнес возвращается на российский рынок, нужно начинать с чистого листа... Мы можем заново понять, почему хотим возобновить сотрудничество. Бизнес может уже сегодня начинать готовиться», — сказал Шиллинг на сессии Международной недели «Народы России».

По его словам, объем рынка, перспективы роста и развитая потребительская среда в России остаются фундаментальными преимуществами для иностранных инвесторов.

Как уже писал KP.RU, в июне 2025 года АЕБ представила исследование, согласно которому 67% опрошенных компаний не рассматривали уход из России. Сам Шиллинг констатировал, что европейский бизнес прошел стадию восстановления и перешел на уровень операционной устойчивости, наладив альтернативные цепочки поставок . Годом ранее, в 2025-м, Шиллинг в интервью уже формулировал тезис о необходимости «начать с чистого листа» при восстановлении сотрудничества, подчеркивая, что движение вперед невозможно без готовности оставить прошлые претензии позади.