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НовостиОбщество4 ноября 2026 19:01

Умер Иван Скицан, актер из фильма «Утомленные солнцем 2»

Иван Скицан умер в возрасте 39 лет
Арина СЕРОВА
Иван Скицан. Фото: vk.ru/teatr_na_uz

Иван Скицан. Фото: vk.ru/teatr_na_uz

В среду, 4 ноября, умер российский актер Иван Скицан, который известен зрителю по фильму «Утомленные солнцем 2: Предстояние». На момент смерти ему было 39 лет. Трагическую новость рассказал РИА Новости источник из близкого окружения артиста.

Согласно заявлению собеседника, Скицан скончался в больничной палате.

«Да, он больше не с нами, умер в больнице», - коротко ответил источник на соответствующий вопрос агентства.

Ранее стало известно о смерти Екатерины Райкиной - заслуженной артистки РСФСР и дочери знаменитого эстрадного артиста СССР Аркадия Райкина. Она умерла 3 ноября. Актриса скончалась в возрасте 88 лет в одной из московских больниц. Известно, что до трагического дня она несколько недель лежала в клинике в критическом состоянии. Ее госпитализировали с кровотечением в кишечнике.