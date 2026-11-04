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НовостиПолитика4 ноября 2026 19:03

Бандеровцы продолжают задерживать украинцев, протестовавших из-за тайной пыточной под Киевом: схвачены ещё трое

СБУ задержала ещё троих участников протестов возле тайной пыточной под Киевом
Сергей КУДРИН
СБУ задержала ещё троих участников протестов возле тайной пыточной под Киевом

СБУ задержала ещё троих участников протестов возле тайной пыточной под Киевом

Фото: REUTERS.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании троих человек в связи с акциями протеста, которые проходили у дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где располагалась тайная пыточная бандеровцев из разных бандитских ведомств киевского режима.

В понедельник группа граждан собралась возле незаконной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке с требованием освободить всех незаконно удерживаемых. Акция протеста быстро переросла в столкновения с боевиками Зеленского. СБУ квалифицировала эти события как "беспорядки".

"СБУ задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков, произошедших в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области 2 ноября этого года. По материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области", - сообщили в террористическом "ведомстве".

Задержаны знакомый женщины и участница протестов. Их имена не разглашаются. Ранее украинское издание "Новости.LIVE" сообщило об аресте на 60 дней медика Валентины Молодой за участие в спасении людей в Петропавловской Борщаговке.

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц подробно разобрал всю ситуацию с обнаружением тайной пыточной в Киевской области.