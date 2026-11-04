СБУ задержала ещё троих участников протестов возле тайной пыточной под Киевом Фото: REUTERS.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании троих человек в связи с акциями протеста, которые проходили у дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где располагалась тайная пыточная бандеровцев из разных бандитских ведомств киевского режима.

В понедельник группа граждан собралась возле незаконной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке с требованием освободить всех незаконно удерживаемых. Акция протеста быстро переросла в столкновения с боевиками Зеленского. СБУ квалифицировала эти события как "беспорядки".

"СБУ задержала и сообщила о подозрении трем организаторам беспорядков, произошедших в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области 2 ноября этого года. По материалам дела, одной из задержанных является жительница Киевской области", - сообщили в террористическом "ведомстве".

Задержаны знакомый женщины и участница протестов. Их имена не разглашаются. Ранее украинское издание "Новости.LIVE" сообщило об аресте на 60 дней медика Валентины Молодой за участие в спасении людей в Петропавловской Борщаговке.

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц подробно разобрал всю ситуацию с обнаружением тайной пыточной в Киевской области.