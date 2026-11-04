Синхронизировались с ЕС: Швейцария присоединилась к последнему пакету санкций против РФ

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Швейцария присоединилась к мерам 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, а также к новым европейским ограничениям против Беларуси. Об этом сообщил кабмин конфедерации.

«Четвертого ноября Федеральный совет принял решение присоединиться к мерам, предусмотренным 21-м пакетом санкций Европейского союза в отношении России, а также к новым европейским санкциям против Беларуси. Еще 3 ноября Федеральный департамент экономики, образования и исследований расширил и скорректировал санкционные списки, касающиеся этих двух стран», — говорится в пресс-релизе.

При этом, как следует из обновленного перечня Государственного секретариата по экономике (SECO), Швейцария вслед за Евросоюзом исключила из санкционных списков бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как ранее писал KP.RU, Евросоюз согласовал исключение Усманова и Фридмана из санкционного списка еще в сентябре: это стало частью пакетной договоренности о продлении персональных ограничений против примерно трех тысяч человек сразу на три года вместо привычных шести месяцев. Решение далось Брюсселю непросто — Словакия и Франция настаивали на исключении как минимум Усманова, тогда как ряд других стран выступал против. В Кремле тогда заявили, что санкции незаконны в принципе и должны быть сняты со всех российских граждан, а не выборочно. Швейцария, не входя в ЕС, традиционно синхронизирует свои списки с брюссельскими — новый 21-й пакет стал очередным шагом в этой логике.