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НовостиВ мире4 ноября 2026 19:18

Глава ЕП Метсола призвала депутатов не полагаться на ИИ при разработке законов

Метсола считает, что депутаты в ЕП обязаны больше опираться на свои знания, нежели ИИ
Арина СЕРОВА
Метсола считает, что депутаты в ЕП обязаны больше опираться на свои знания, нежели ИИ. Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ Global Look Press

Метсола считает, что депутаты в ЕП обязаны больше опираться на свои знания, нежели ИИ. Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ Global Look Press

Депутатам Европарламента не следует чрезмерно доверять искусственному интеллекту при подготовке законопроектов и вынесении решений. Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Метсола. Ее слова передает Politico.

Предупреждение прозвучало 4 ноября на мероприятии, посвященном применению нейросетей в законотворческой деятельности. По данным издания, руководство парламента сейчас разрабатывает новые рекомендации для депутатов по использованию новейших технологий.

«Подготовка поправки с помощью искусственного интеллекта не может заменить содержательную дискуссию с коллегой», - отметила Метсола.

По ее словам, применение ИИ для юридических исследований также не способно заменить суждение и критическое мышление, которые необходимы при принятии сложных решений. Поэтому она призывает чиновников больше опираться на свои знания.

Ранее миллиардер Илон Маск сравнил масштабный взлом крупнейшей криптовалютной биржи Binance с действиями будущего ИИ. Он предупредил о будущих рисках автономного поведения умных ботов в финансовой сфере.