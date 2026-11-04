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НовостиВ мире4 ноября 2026 19:39

Поражение республиканцев на выборах обвалило акции Маска на 30 млрд долларов

Илон Маск лишился 30 млрд долларов из-за победы демократов на выборах
Сергей КУДРИН
Поражение республиканцев на выборах обвалило акции Маска на 30 млрд долларов

Поражение республиканцев на выборах обвалило акции Маска на 30 млрд долларов

Фото: REUTERS.

Американский бизнесмен Илон Маск потерял примерно 30 млрд долларов после промежуточных выборов в США, как сообщает Financial Times, основываясь на своих расчетах.

"Промежуточные выборы уже обошлись Маску примерно в 30 миллиардов долларов", - говорится в публикации.

Финансовые потери Илона Маска, как сообщает издание, обусловлены в основном падением стоимости акций его аэрокосмической компании SpaceX, что привело к убыткам в размере более 20 млрд долларов.

Кроме того, убытки также связаны с уменьшением стоимости акций производителя электромобилей Tesla и расходами Маска на финансовую поддержку республиканцев в ходе промежуточных выборов. Т.е. технически, потери в настоящий момент номинальные, и Маск может вернуть всё утраченное очередным громким заявлением или ярким проектом, которые скажутся на ожиданиях инвесторов.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп назвал цены на топливо причиной поражения республиканцев.