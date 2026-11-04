Счет идет на сотни тысяч долларов: НАБУ раскрыло доходы силовиков Украины от «опеки» колл-центров мошенников

НАБУ: силовики Украины получали $364 тысячи от опеки нелегальных колл-центров Фото: Олег УКЛАДОВ.

Украинские спецслужбы, полиция и генеральная прокуратура ежемесячно собирали более 300 тысяч долларов за «опеку» колл-центров мошенников. Эта информация следует из сообщения в Telegram-канале Национального антикоррупционного бюро Украины.

Следствие раскрыло масштабную коррупционную схему, в которой были задействованы десятки подпольных офисов. За фиксированную плату силовики гарантировали организаторам афер полную неприкосновенность и отсутствие проверок. Огромный штат наемных сотрудников ежедневно занимался обманом людей как внутри страны, так и за ее пределами. Часть своей прибыли они переводили «кураторам в погонах».

«Стандартная сумма составляла $7 тыс. с одного колл-центра», - сообщил детективы НАБУ в обнародованных материалах уголовного дела.

В общей сложности под защитой коррумпированных чиновников находилось более пятидесяти точек. Каждое ведомство получало примерно 364 тысячи долларов за скрытие деятельности преступников.

Прежде KP.RU сообщал, что 4 ноября на Украине был задержан генерал Сергей Дуку, который является первым замглавы департамента защиты национальной государственности СБУ. Он стал фигурантом дела НАБУ о колл-центрах.