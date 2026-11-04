Мема: ЕС диктует условия по Украине, даже не имея места за столом переговоров Фото: REUTERS.

По мнению Армандо Мема, члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы", Европейский союз должен сначала занять место за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта, а уже потом выдвигать условия для его завершения.

"ЕС не может навязывать свои условия на переговорах, к тому же на данный момент у ЕС нет места в переговорном процессе. Для начала, дорогая Каллас, вам нужно его получить", - заявил Мема в соцсети X, комментируя очередные абсурдные заявления главы Евродипломатии Каи Каллас.

Также Мема отметил, что затем, после получения места за столом переговоров, Европе придётся вежливо и молча слушать, что скажет Россия по этому поводу. И только потом, когда подойдёт очередь Брюсселя говорить, что-то высказывать и спрашивать.

Ранее KP.RU сообщил, что Каллас, как только в США на выборах в Конгресс начали побеждать демократы, сразу же призвала их возобновить расходы на украинских нацистов.