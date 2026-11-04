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НовостиВ мире4 ноября 2026 20:09

Трамп, говоря об ужине в бальном зале, упомянул Путина

Трамп назвал Путина в числе возможных гостей бального зала в Белом доме
Алина КОЧНЕВА
Трамп назвал Путина в числе возможных гостей бального зала в Белом доме

Трамп назвал Путина в числе возможных гостей бального зала в Белом доме

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп похвалился бальным залом в Белом доме. Он подчеркнул, что помещение стало "самым прочным из когда-либо построенных". Президент США во время речи назвал российского лидера Владимира Путина в числе возможных гостей своего бального зала. Об этом он заявил перед журналистами.

"Оно [здание] специально спроектировано так, чтобы обеспечить безопасность президента. И если он принимает за ужином президента Китая, России или любой другой страны, то все гости, будь их две или две с половиной тысячи, будут в полной безопасности", - прокомментировал Дональд Трамп.

Личная встреча президентов России и Соединенных Штатов может состояться в декабре. Они будут присутствовать на саммите в Китае. На переговоры может оказать влияние поражение Республиканской партии на выборах. Дональд Трамп ослаблен после победы демократов.