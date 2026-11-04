Прошедшие в США выборы - это серьезная утрата Трампом мандата доверия Фото: REUTERS.

«Демократы взяли Конгресс! Синяя волна накрыла страну!» - пестрят заголовками сайты американских изданий. Сторонники Демпартии в прессе ликуют, празднуя победу Демократической партии на выборах в Палату представителей и Сенат США.

Вдобавок республиканцы лишились и части «своих» губернаторов. Даже в традиционно республиканском Техасе граждане выбрали демократку.

О том, чем обернется для президента Трампа победа демократов на выборах в Конгресс США и потеря большинства в обеих палатах, журналисты KP.RU поговорили с профессором факультета политологии МГУ Андреем Манойло, американистом Геворгом Мирзаяном и доцентом Финансового университета, политологом Иваном Пятибратовым.

«ТРАМП БЫЛ ГЛУХ, ЭТО ЕМУ ЕЩЕ АУКНЕТСЯ»: ИТОГИ ВЫБОРОВ В США

- Ваша оценка результатов на выборах в Конгресс?

Андрей Манойло: Это серьезная утрата Трампом мандата доверия. Шатается даже его ядерный электорат. Поражения случились в штатах, которые всегда голосовали за республиканцев - Северной Каролине, Канзасе...

Иван Пятибратов: Вся предвыборная социология указывала, что Трамп крайне непопулярен. А он на митингах говорил: «Представьте, что вы голосуете не за этого кандидата, а за меня!» Превратил выборы в референдум о доверии к своей персоне. Однопартийцы его буквально просили: «Не говорите так, пожалуйста, мы тут победить пытаемся».

Трамп был был абсолютно глух к тому, что говорили соратники. Это ему еще аукнется.

Геворг Мирзаян: Говорить, что Трамп однозначно превращается в хромую утку, все же преждевременно. Для нас важно, что у президента в США большие полномочия именно в сфере внешней политики. И даже нынешнее поражение партии не делает его церемониальной фигурой.

Триумф демократов: даже в традиционно республиканском Техасе победил их кандидат Джина Инохоса Фото: REUTERS.

ТРАМП ПОСЛЕ ВЫБОРОВ: ТРУДНОЕ СБЛИЖЕНИЕ С РОССИЕЙ

- Как проигрыш скажется на политике Трампа - в том числе относительно России и Украины?

Манойло: У президента США, видимо, состоится очень неприятный разговор с лидерами Республиканской партии. Начнутся разборки. Думаю, семейство Бушей предъявит ему претензии.

Именно этот конфликт станет для него центральным. Не Россия, не Украина и даже не Иран, а раскол внутри партии. Ему бы от своих ноги в целости и сохранности унести.

Мирзаян: Конгресс будет мешать Трампу во всех его начинаниях, включая инициативы по России и Украине.

Но у президента бойцовский характер, он будет до последнего бороться за контроль над внешней политикой. В иных условиях другой президент США мог бы пойти на компромиссы с оппозицией, ведь обычно главное для президента – сохранить влияние на события внутри страны.

Однако в Конгресс прошли от демократов ультралевые, заклятые враги Трампа. Например, Александрия Окасио-Кортес, у которой с президентом США взаимная ненависть. С этими людьми Трамп на компромиссы не пойдет.

Пятибратов: Трамп, естественно, никуда не денется. Да, у него низкий рейтинг. Но у половины европейских лидеров такой, это им править не мешает.

Демократы могут гораздо активнее добиваться военной помощи Украине и требовать ужесточения санкций против России. Однако у президента есть право вето.

И все же трек на сближение с Россией у Трампа будет затруднен. Это не значит, что хозяин Белого дома от него откажется, но двигаться в этом направлении ему станет сложнее.

Теперь американские демократы могут гораздо активнее добиваться военной помощи Украине и требовать ужесточения санкций против России Фото: REUTERS.

ВСТРЕЧА ТРАМПА С ПУТИНЫМ И СИ В КИТАЕ: НОВЫЕ ВВОДНЫЕ

- Итоги выборов повлияют на переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября и встречу АТЭС в Китае с участием Владимира Путина и Дональда Трампа?

Манойло: Особых надежд на встречу в Абу-Даби я бы возлагать не стал. Что касается Китая, то там Трамп, предполагаю, будет импровизировать, пытаясь показать свою значимость.

Мирзаян: К моменту переговоров в Абу-Даби Конгресс еще будет работать в прежнем составе, и в любом случае эта встреча «пристрелочная» - идет поиск самых общих поисков урегулирования.

А вот на саммит в китайском Шэньчжене эти выборы могут повлиять. И Владимир Путин, и Си Цзиньпин будут знать, что теперь имеют дело с ослабленным Трампом.

Напомню интересный пример из истории: демократ Клинтон в 1994 году хотел заключить ядерную сделку с Северной Кореей, а республиканский Конгресс не дал ему на это финансирования. В результате Северная Корея стала ядерной страной.

ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА В ЗАПАСЕ

- Новый состав Конгресса США приступит к работе только через 3 января. Как Трамп может использовать эти два месяца, пока он еще контролирует обе палаты парламента?

Манойло: Он может попытаться прикрыть поражение военной авантюрой. У него на повестке дня Куба, к которой его будут подталкивать госсекретарь Рубио и кубинское лобби, вложившее в проект свержения власти на острове немало денег.

Мирзаян: Многое будет зависеть от того, примет ли еще прежний Конгресс бюджет США на 2027 год в том виде, которого хочет Трамп. (Предстоит согласовать по этому поводу еще много законов, к тому же часть республиканцев воспротивилась бюджетным планам Белого дома - Ред.)

На оборонные расходы Трамп просит $1,5 триллиона. Этих денег хватит, например, на мощнейший удар по Ирану.

Пятибратов: Сложно сказать, что у него в голове. Может быть, издаст указы, которые выведут его и окружение из-под расследований демократов. Те уже сказали, что будут трясти всех на предмет коррупции и так далее.

Президент США мог бы выпустить дополнительные лицензии на приостановку санкций для России, чтобы мы могли торговать с Америкой нефтепродуктами помимо дизеля. Ведь если Трамп продолжит активность на Ближнем Востоке, это приведет к очередному витку энергетического кризиса и росту цен для американцев.

ВОЗМОЖЕНТ ЛИ ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ПОСЛЕ ВЫБОРОВ?

- Демократы объявят импичмент президенту?

Манойло: Попытаются, но не факт, что получится. Трампу могут предъявить обвинения из-за Ирана, военных преступлений, ударов, повлекших гибель гражданских лиц - вспомните трагедию в иранской школе для девочек.

Республиканцы, которые злы на президента за то, что он обнулил авторитет партии, тоже станут выдвигать ему претензии. (Для состоявшегося импичмента нужно две трети голосов в каждой палате Конгресса, такого большинства демократы не набирают - Ред.)

ЗАПАХ НОВОЙ ВОЙНЫ: ПРОГНОЗ

- В условиях двоевластия Трамп будет вести себя более осторожно?

Манойло: На мой взгляд, с учетом давления на него и роста психологических травм адекватность президента США станет еще ниже. Импульсивных и ошибочных действий будет больше.

Мирзаян: Есть возможность того, что Трамп продолжит «гусарить» - например, постарается силой закончить ту же войну в Иране.

Называют также выход Соединенных Штатов из НАТО или другие резкие движения в отношении Европы. Но в такую перспективу я не верю.

Пятибратов: Дональд Трамп сам говорил: «Мы проиграем, и я опять буду плохим парнем». Согласен с тем, что это относится к его политике на Ближнем Востоке. Конфликт с Ираном для него - незакрытый гештальт, я ожидаю жестких действий США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги выборов в Конгресс США: Республиканская партия Трампа теряет Палату представителей и Сенат

Бойцовый Трамп: поменяется ли курс США по России и Украине после выборов в Конгресс

«Думаю, дело в ценах»: Трамп признал поражение на выборах в Конгресс и дал намек на переговоры по Украине