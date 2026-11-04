Каллас пригрозила Грузии новыми мерами: ЕС обсудит их в январе

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Евросоюз намерен в январе обсудить новые меры против властей Грузии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе.

«В настоящее время рассматриваются все варианты», — сказала она, отвечая на вопрос о возможных новых ограничениях. По словам Каллас, министры иностранных дел стран объединения проведут в январе подробное обсуждение дальнейших действий в отношении Тбилиси.

Глава евродипломатии обвинила грузинские власти в «отступлении от демократических принципов». «Правительство Грузии сейчас находится на пути столкновения с Европейским союзом из-за отступления от демократии. Это совершенно очевидно», — заявила Каллас.

Одновременно Еврокомиссия в опубликованном в среду ежегодном докладе о расширении предупредила о возможных последствиях для безвизового режима с Грузией в целом. В документе отмечается, что Тбилиси не устранил обеспокоенность состоянием демократии, что «ставит под угрозу безвизовый режим». При этом процесс вступления Грузии в ЕС, по констатации ЕК, фактически остановлен — страна остается кандидатом «лишь формально».

Как уже писал KP.RU, давление Брюсселя на Тбилиси нарастает поэтапно. В марте 2026 года Еврокомиссия уже приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов — ограничение ввели на год с возможностью продления. Для обычных граждан с биометрическими паспортами безвиз тогда сохранили, но теперь ЕК прямо предупреждает: дальнейшее промедление властей может поставить под удар режим для всех грузин.