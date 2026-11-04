Больше половины французов поддержали протесты: напряжение в стране растет

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Почти 6 из 10 французов положительно относятся к массовой акции протеста, запланированной на четверг. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на опрос компании Elabe.

Согласно результатам исследования, 57% опрошенных полностью поддерживают протесты или относятся к движению с симпатией. Еще 28% заявили о своем однозначно негативном отношении к акции, а 14% сказали, что им безразлично происходящее.

Крупнейшие профсоюзы Франции объявили о проведении общенациональной забастовки 5 ноября. Они призвали работников государственного и частного секторов выйти на демонстрации с требованиями повысить зарплаты и сохранить рабочие места.

Кроме того, 88% опрошенных считают обоснованными требования протестующих, касающиеся покупательной способности населения и направленные против дороговизны жизни.

Как уже писал KP.RU, нынешняя волна протестов началась во Франции в середине сентября — тогда на улицы в пригородах Парижа вышли старшеклассники, требовавшие улучшения состояния школ. Позднее к ним присоединились недовольные ростом цен, и акции распространились на другие регионы. Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября: по данным МВД, в ней участвовали около 550 тысяч человек, а в Париже не обошлось без столкновений с полицией и применения слезоточивого газа.