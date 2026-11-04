"Упорно работали": Дмитриев указал на попытку Британии подорвать репутацию Трампа

Дмитриев заявил, что СМИ в Британии подрывали позиции Трампа перед выборами Фото: REUTERS.

Республиканская партия проиграла промежуточные выборы в Конгресс. Демократы получат большинство. Этому поспособствовали британские журналисты. СМИ подрывали позиции президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перед выборами. На это указал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х.

По мнению спецпредставителя российского лидера, СМИ в Британии теперь ликуют из-за победы демократов. При этом Дональд Трамп выступает защитником западной цивилизации, обратил внимание глава РФПИ.

"Британские СМИ упорно работали над подрывом позиций президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами", - написал Кирилл Дмитриев.

Газета Politico считает, что президент США будет "отыгрываться" на союзниках по НАТО на фоне поражения. Европа опасается реакции Дональда Трампа. Именно на нее придется основной удар гнева президента США, заявляет газета.