Европа испугана после выборов в США: Старый Свет рискует принять на себя основной удар недовольства Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Какая-то нервная радость от победы демократов на промежуточных выборах в США заметна в Старом Свете. К ликованию примешивается явный страх. «Европа рискует принять на себя основной удар недовольства Трампа, - пишет по горячим следам Politico. - Некоторые опытные наблюдатели считают, что это не только возможно, но и весьма вероятно».

У демократов будет больше возможностей противостоять Трампу в вопросах распределения бюджетных средств, а также в ходе более агрессивных надзорных слушаний и расследований, отмечает издание. Однако президент США обладает значительными конституционными полномочиями в области внешней политики, дипломатии и национальной безопасности, а также торговой политики. И Трамп «беззастенчиво пользуется этим, издавая указы и разрабатывая новые спорные юридические маневры, чтобы обойти Конгресс».

Politico предсказывает усиление конфронтации администрации США и Европы. И объясняет, почему: «Трамп, скорее всего, захочет показать, что он по-прежнему главный и хозяин мира — и у него больше шансов сделать это на международной арене. Европа уже давно находится под прицелом его сторонников и сторонников лозунга «Сделаем Америку снова великой», которые проливают крокодиловы слезы по континенту, заявляя, что хотят спасти Европу от самой себя».

Даже как-то пожалеть хочется Европу за такой «бунт на коленях». Понятно, что у себя дома Трампу проблем демократы навалят по полной, ну а нам-то что за это будет?

Контролируемый демократами Конгресс США обязательно попробует создавать условия для возобновления американской помощи Украине. Но даже если они проведут такие инициативы, на их реализацию уйдут месяцы, если не годы, считает Бронвен Мэддокс, директор британского аналитического центра Chatham House. А Украине надо выжить в эту зиму в условиях, когда не стоит «ждать мгновенного спасения для Зеленского». Совсем нежизнерадостный вывод от громкой победы получается.

Контролируемый демократами Конгресс США обязательно попробует создавать условия для возобновления американской помощи Украине. Фото: REUTERS.

И совсем пессимистично звучит прогноз бывшего американского дипломата Курта Волкера. Он считает, что Трамп проигнорирует протесты Киева и европейских союзников и «начнет отменять санкции и заключать деловые соглашения с Россией». За что боролись, спрашивается?

Правда, Волкер дает надежду Европе по другому вопросу – угрозам Трампа вывести войска США из европейских стран. Здесь он, по выражению Волкера, «будет больше лаять, чем кусать». И ведь не боится бывший американский посол при НАТО дернуть за ус проигравшего президента - и однопартийца. А чего робеть, если сейчас все, кто может, будут оттаптываться на Трампе, явно забыв, что у него еще больше двух лет президентства впереди.

Еще один страх Европы после победы американских демократов: упадут ли цены на энергоносители? «Не стоит на это рассчитывать», - неутешительный вывод Politico. Если Трамп не заключит мирное соглашение с Ираном, то Ормузский пролив останется закрытым и затяжной энергетический кризис будет провоцировать рост цен на электроэнергию в Европе и усугублять там кризис стоимости жизни. То есть соблазн народа поменять власть в европейских странах по «украинскому образцу» вернется бумерангом в провокаторов госпереворота в Киеве.

Причем самим США угроза роста цен на энергоносители будет не столь болезненна. У американцев достаточно своих нефти и газа, а негативный для власти эффект дороговизны на заправках по Трампу уже и так ударил. Теперь ему в этом вопросе терять особо нечего, а вот у европейцев все еще впереди.

Последняя их надежда, по версии Politico, - что в США начнется такой внутренний раздрай, что они «настолько отвлекутся на политическую борьбу в Вашингтоне, что ни у Трампа, ни у демократов не останется времени ни на что, в том числе на внешнюю политику».

Так что у ликующих правящих элит Европы очень горький вкус от победы противников Трампа, поскольку они понимают: «политическое кровопролитие (в Вашингтоне – Ред.) скорее всего, затронет все сферы, и самые ожесточенные схватки развернутся внутри каждой партии». «А с нами-то что будет?» - так и слышится вопрос сторонников победителей.

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