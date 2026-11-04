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НовостиСпорт4 ноября 2026 20:27

Россияне будут участвовать в турнирах по стрельбе из лука без ограничений

Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян
Алина КОЧНЕВА
Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

Европейская федерация стрельбы из лука сняла ограничения с россиян

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российские спортсмены смогут принимать участие в турнирах по стрельбе из лука без ограничений с января 2027 года. Такое решение приняла европейская федерация. Об этом говорится в материале организации.

Еще в августе стало известно, что из европейских федераций стрельбы из лука поддержка РФ чувствуется со стороны Турции и Италии. Президент Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов предполагал, что снятие запрета на участие возможно.

Всемирная федерация стрельбы из лука отказалась от ограничений несколько месяцев назад. Европейская федерация стрельбы из лука принимала решение отдельно.

Между тем власти Канады неспортивно избавляются от конкурентов. Оттава решила не выдавать визы российским хоккеистам. При этом они получили разрешение участвовать в мировых турнирах.