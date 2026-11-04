Карни: Канада не выдаст визы спортсменам из России на молодежный ЧМ по хоккею. Фото: Justin Tang/Global Look Press

Канада не выдаст визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, который состоится в декабре канадской провинции Альберта. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет Reuters.

«Пока это (боевые действия на Украине. — Прим. Ред.) продолжается, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде… Так что, если вы спрашиваете конкретно о молодежном чемпионате мира, россиян там не будет»,— сказал он.

Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя планы Карни по визам для россиян, отметил, что, отстраняя российских и белорусских хоккеистов, Оттава избавляется от серьезных и сильных соперников еще до начала игры. Сами жители Канады выступают за возвращение российской сборной на лед. Они считают хоккейные чемпионаты скучными без Российской Федерации, добавил дипломат.

Накануне пять стран отказались играть с хоккеистами сборной России на чемпионате мира-2027.

Чешский хоккейный союз (CSLH) присоединился к федерациям нескольких европейских стран, которые отказались проводить матчи своих национальных сборных против российских хоккеистов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что шведская мебельная компания AJ Products отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею 2027 года после решения о допуске российских сборных к международным турнирам.

До этого Спортивный арбитражный суд. CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к соревнованиям. Словацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях поддержал решение суда.

При этом власти Канады не согласились с решением суда. Они заявили, что не намерены отменять ограничения в отношении россиян. Канада планирует сохранить запрет на участие хоккеистов из РФ в турнирах.

Украина, как обычно, борется с российским спортом своими излюбленными методами. Так, в мае этого года трехкратный чемпион мира по хоккею и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов был внесен в базу экстремистского украинского сайта "Миротворец". В списке также оказались трехкратный чемпион России по хоккею Алексей Чупин и нападающий "Трактора" Александр Кадейкин. Всем хоккеистам вменяются обвинения в якобы посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции.