Хегсет может лишиться поста: в администрации Трампа обсуждают отставку шефа Пентагона

CBS News узнал, что главой Пентагона может стать губернатор Десантис Фото: REUTERS.

В Вашингтоне говорят о возможной отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Он может лишиться поста на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Новым шефом Пентагона в таком случае рассматривают губернатора Флориды Рона Десантиса. Он может занять пост в январе, узнал телеканал CBS News.

Уточняется, что Пита Хегсета подвергли критике на фоне военной операции в Иране. Кроме того, вину за провал республиканцев на выборах могут возложить на главу Центрального командования США Брэда Купера и председателя Комитета начальников штабов Дэна Кейна. Они руководили операцией в Иране.

Источники называют Рона Десантиса наиболее вероятным кандидатом на пост военного министра. Считается, что он мог бы пройти утверждение в Сенате.

Как пишет LADbible, импичмент также грозит американскому лидеру Дональду Трампу. Республиканцы потеряли ключевые места по всей стране.