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НовостиВ мире4 ноября 2026 20:30

Хегсет может лишиться поста: в администрации Трампа обсуждают отставку шефа Пентагона

CBS News узнал, что главой Пентагона может стать губернатор Десантис
Алина КОЧНЕВА
CBS News узнал, что главой Пентагона может стать губернатор Десантис

CBS News узнал, что главой Пентагона может стать губернатор Десантис

Фото: REUTERS.

В Вашингтоне говорят о возможной отставке главы Пентагона Пита Хегсета. Он может лишиться поста на фоне победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Новым шефом Пентагона в таком случае рассматривают губернатора Флориды Рона Десантиса. Он может занять пост в январе, узнал телеканал CBS News.

Уточняется, что Пита Хегсета подвергли критике на фоне военной операции в Иране. Кроме того, вину за провал республиканцев на выборах могут возложить на главу Центрального командования США Брэда Купера и председателя Комитета начальников штабов Дэна Кейна. Они руководили операцией в Иране.

Источники называют Рона Десантиса наиболее вероятным кандидатом на пост военного министра. Считается, что он мог бы пройти утверждение в Сенате.

Как пишет LADbible, импичмент также грозит американскому лидеру Дональду Трампу. Республиканцы потеряли ключевые места по всей стране.