Еврокомиссия назвала сумму помощи Украине: сколько потратили

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Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта. Об этом сообщила Еврокомиссия по итогам встречи представителей ЕС, США, НАТО и Украины, состоявшейся в среду в Брюсселе.

«Будучи крупнейшим сторонником Украины, ЕС предоставил 231,5 миллиарда евро», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В консультациях также участвовали представители Германии, Франции, Великобритании и Всемирного банка. Стороны обсудили перспективы послевоенного экономического развития Украины, проведение реформ и привлечение частных инвестиций.

Ранее, как писал сайт KP.RU, в ЕС озвучивали сопоставимые цифры поддержки Киева. В сентябре глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщала, что с 2022 года страны ЕС выделили Украине более 220 миллиардов евро, из которых 78 миллиардов пришлись на военную помощь .