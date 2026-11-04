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НовостиПолитика4 ноября 2026 20:29

Еврокомиссия назвала сумму помощи Украине: сколько потратили

ЕС отчитался о выделении Украине 231,5 млрд евро с начала конфликта
Мария САЛЬНИКОВА
Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/ Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз предоставил Украине 231,5 миллиарда евро с начала конфликта. Об этом сообщила Еврокомиссия по итогам встречи представителей ЕС, США, НАТО и Украины, состоявшейся в среду в Брюсселе.

«Будучи крупнейшим сторонником Украины, ЕС предоставил 231,5 миллиарда евро», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

В консультациях также участвовали представители Германии, Франции, Великобритании и Всемирного банка. Стороны обсудили перспективы послевоенного экономического развития Украины, проведение реформ и привлечение частных инвестиций.

Ранее, как писал сайт KP.RU, в ЕС озвучивали сопоставимые цифры поддержки Киева. В сентябре глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщала, что с 2022 года страны ЕС выделили Украине более 220 миллиардов евро, из которых 78 миллиардов пришлись на военную помощь .