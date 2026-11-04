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НовостиПолитика4 ноября 2026 20:57

В Брянской области четыре человека пострадали от атак ВСУ

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, ранены двое жителей
Алина КОЧНЕВА
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, ранены двое жителей

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Брянской области, ранены двое жителей

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Вечером 4 ноября в Брянской области от атак ВСУ пострадали четыре человека. Один из дронов нанес удар по гражданскому автомобилю. Там ранены два человека. Об этом проинформировал губернатор Брянской области Егор Ковальчук в "Макс".

Он назвал подлой атаку боевиков ВСУ. По его данным, гражданский автомобиль находился вблизи населенного пункта Могилёвцы. Кроме того, жилой дом и машина повреждены в селе Сачковичи.

"В результате удара вражеского дрона-камикадзе по пгт. Климово осколочные ранения получили двое мужчин. Осколками поврежден магазин", - уведомил также Егор Ковальчук.

Кроме того, в Белгородской области при ударе ВСУ погибли трое мирных жителей. В числе жертв оказался восьмилетний ребенок. ВСУ наносили удар целенаправленно.