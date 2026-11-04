Зеленский, Уиткофф и Кушнер обсудили подготовку к переговорам в Абу-Даби Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками главы Белого дома Дональда Трампа. Темой беседы стала подготовка к предстоящим трехсторонним переговорам. Политики обсудили этот вопрос вечером 4 ноября. Запись беседы приводит ТСН

Речь о подготовке встречи представителей России, США и Украины в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Кроме того, политики затронули вопрос консультаций технических групп Киева, Вашингтона и Европы. Они проходят в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что делегацию от России на переговорах 10-11 ноября возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский. Властям Киева предстоит самостоятельно объявить состав своей делегации для участия во встрече в Абу-Даби, указал официальный представитель Кремля.