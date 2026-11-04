Александр фон Бисмарк призвал Россию и Германию быть друзьями Фото: REUTERS.

Россия и Германия должны дружить, а не враждовать. Миру в Европе будет способствовать диалог между Москвой и Берлином. Так считает руководитель форума "Бисмарк-диалог" Александр фон Бисмарк. В интервью "Известиям" он отметил, что странам следует работать друг с другом.

Он напомнил слова своего предка - первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Тот призывал к восстановлению отношений между Россией и ФРГ. Тогда в регионе воцарится мир.

"Я думаю, что эта фраза, которая известна как в России, так и в Германии, имеет символическое значение, поскольку она свидетельствует о том, как просто на самом деле можно работать друг с другом", - оценил Александр фон Бисмарк.

В День народного единства российский лидер Владимир Путин наградил руководителя "Бисмарк-диалога" медалью Пушкина. В числе удостоенных награды также директор Дома культуры "Мексика - Россия" американка Каролина Гаспар Рамирес.