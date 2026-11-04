Киев, Львов и Жешув: в эфире иранского ТВ показали карту целей для ракетных ударов

IRINN показал графику с картой возможных целей для ударов, где указан Киев Фото: REUTERS.

Тегеран назвал Киев, Львов и польский город Жешув потенциальными целями для ударов. Иранский телеканал IRINN продемонстрировал в эфире соответствующую графику с картой. Там также можно заметить Одессу.

Так, по версии телеканала, Иран может ответить противникам в случае возобновления атак со стороны Вашингтона. В Соединенных Штатах уже несколько месяцев обсуждают новый этап операции против Тегерана.

"Наши ракеты достигнут Европы, и мы уничтожим американских империалистов и их союзников", - сказано на инфографике.

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном и топливный кризис плохо сказались на его рейтингах. Они отразились на популярности партии, отметил глава Белого дома. Дональд Трамп также заверил, что американцы не станут бить по Ирану.