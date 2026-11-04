"Мне скучно": Макрон признал, что ему не хватает Меркель

Макрон заявил, что скучает в беседах с лидерами ЕС. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Французский лидер Эммануэль Макрон высказался о лидерах стран Евросоюза. Он признал, что политики "лишены творческой энергии". Президент Франции скучает в беседах с ними. Ему не хватает экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом Эммануэль Макрон рассказал в переписке с журналистом Франсуазой Дегоа, цитирует газета Figaro.

Президент Франции также скучает по взаимодействию с бывшим премьером Италии Марио Драги, говорится в материале. Политика "тяготит" происходящее в регионе. При этом он старается не падать духом, сообщила Франсуаза Дегоа.

"Мне скучно. Все грустно и лишено творческой энергии. Мне ужасно не хватает Марио Драги и Ангелы Меркель", - признался Эммануэль Макрон.

Европейские лидеры не могут договориться по ряду вопросов. В числе таких тем возобновление переговоров с Россией. Европейцы пытаются определить, кто должен вести диалог с Москвой от лица ЕС. Пока у них не получается, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.