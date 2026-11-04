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НовостиЭкономика4 ноября 2026 22:23

Россияне в ряде регионов стали получать пенсию более 30 тысяч: что говорит Соцфонд

Средние пенсии более 30 тысяч зафиксировали в 12 регионах России
Алина КОЧНЕВА
Средние пенсии более 30 тысяч зафиксировали в 12 регионах России

Средние пенсии более 30 тысяч зафиксировали в 12 регионах России

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Самые высокие средние пенсии в сентябре отметили на Чукотке. Там пожилые люди в среднем получают 42,2 тысячи рублей. Пенсии свыше 30 000 зафиксировали в 12 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Соцфонда, транслирует ТАСС.

В число указанных регионов вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Якутия, Республика Коми и Карелия. Кроме того, пенсии свыше 30 тысяч отметили в Архангельской, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях.

Средний размер выплат по стране остается прежним. Он составляет чуть более 25 тысяч рублей.

В августе в пяти регионах зафиксировали среднюю зарплату более 150 тысяч рублей. Самые высокие доходы вновь заметили на Чукотке. Там зарплаты жителей оценили в 220 тысяч рублей. В Магаданской области в августе жители в среднем получали порядка 192 тысяч.