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НовостиВ мире4 ноября 2026 22:32

Кушнер заявил, что Штаты работают над безопасностью в Европе: США не желают повторения военных действий

Кушнер указал на план США создать архитектуру безопасности в Европе
Алина КОЧНЕВА
Кушнер указал на план США создать архитектуру безопасности в Европе

Кушнер указал на план США создать архитектуру безопасности в Европе

Фото: REUTERS.

Американское руководство планирует создать архитектуру безопасности в Европе для предотвращения военных конфликтов. Это важно для минимизации рисков эскалации кризиса после завершения украинского конфликта. Так сообщил зять президента США Джаред Кушнер в соцсети Х.

Он уточнил, что соответствующее распоряжение поступило от главы Белого дома Дональда Трампа. Сейчас американцы работают над достижением прочного мира в регионе, добавил дипломат.

"Мы сосредоточены не только на прекращении этого [конфликта], но и на более широкой архитектуре безопасности, которая требуется для того, чтобы после прекращения боевых действий они снова не возобновились", - констатировал Джаред Кушнер.

Президент США считает, что Россия и Украина приблизились к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Он отметил, что обе стороны желают мира.