Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина приблизились к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
"Я думаю, обе стороны сейчас на том этапе, что они собираются сказать "давайте заключим сделку", - отметил американский лидер.
Глава Белого дома выразил оптимизм в связи с продвижением переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Напомним, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября. Диалог состоится в Абу-Даби. Американскую делегацию представят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Ранее KP.RU сообщал, что помощник президента России Владимир Мединский будет главой российской делегации на переговорах. Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной.