Трамп оценил перспективы урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина приблизились к заключению соглашения об урегулировании конфликта. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Я думаю, обе стороны сейчас на том этапе, что они собираются сказать "давайте заключим сделку", - отметил американский лидер.

Глава Белого дома выразил оптимизм в связи с продвижением переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Напомним, что трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 10-11 ноября. Диалог состоится в Абу-Даби. Американскую делегацию представят спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Ранее KP.RU сообщал, что помощник президента России Владимир Мединский будет главой российской делегации на переговорах. Позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной.