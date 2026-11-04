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НовостиПолитика4 ноября 2026 22:41

"Ответа мы так и не получили": в МИД заявили, что в ООН не ответили на вопросы по Буче

Дипломат Логвинов: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова
Алина КОЧНЕВА
Дипломат Логвинов: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова

Дипломат Логвинов: Гутерриш не ответил на 12 вопросов Лаврова

Фото: REUTERS.

Генсек ООН Антониу Гутерриш проигнорировал 12 вопросов главы МИД России Сергея Лаврова. Темой стала провокация в Буче. Реакции от ООН не поступило. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в диалоге с ТАСС.

Дипломат уточнил, что ведомство ведет работу с ООН в этом направлении не первый год. В апреле Сергей Лавров задал Антониу Гуттеришу 12 вопросов. В письме также содержалось требование прояснить, на каком основании генсек ООН допустил публикацию обвинений в адрес России, если в основе нет фактов. Этот вопрос также был проигнорирован.

"Ни на один из них ответа мы так и не получили", - заявил Кирилл Логвинов.

Он также отметил, что предложение Москвы о переносе штаб-квартиры ООН из США в Сочи остается актуальным. Дипломат пояснил, что в первую очередь сейчас необходимо добиваться от американской стороны соблюдения международных договоренностей.