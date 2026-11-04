Дипломат Бердыев: встреча глав России, США и Китая может дать позитивный импульс

К чему может привести встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

В декабре 2026-го может пройти встреча российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. К ней уже приковано немало взглядов. Переговоры могут дать позитивный импульс международным отношениям. Так заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20, АТЭС и БЕП Марат Бердыев в комментарии "Известиям".

Дипломат предположил, что встреча будет сконцентрирована на острых международных вызовах. Речь пойдет о тех проблемах, которые нуждаются в коллективных ответах.

"Она [встреча] могла бы послать мощный позитивный импульс. На фоне непростой геополитической ситуации в мире, провоцируемой глобалистскими западными элитами, он был бы более чем востребован", - отметил Марат Бердыев.

Предложение о трехсторонней встрече поддерживается Москвой, Пекином и Вашингтоном, известил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что беседа лидеров особенно важна с учетом непростой международной обстановки.