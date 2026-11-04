18 в Дагестане и 42 на Чукотке: выявлена разница между самой высокой и низкой пенсиями

Разница между наибольшей и наименьшей пенсиями в регионах составила 23 тысячи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Соцфонд опубликовал данные о средних пенсиях в регионах России. Согласно приведенной информации, разница между наибольшей и наименьшей выплатами составила 23 тысячи рублей.

Так, самая маленькая средняя пенсия в сентябре отмечена в Дагестане. Пожилые жители в регионе получали порядка 18 911 рублей.

Наибольшая средняя пенсия вновь фиксируется на Чукотке. Там размер пенсионного обеспечения вырос до 42 248 рублей. Так, разница между выплатами в Дагестане и на Чукотке составила 23 337 рублей.

Средние пенсии свыше 30 000 зафиксировали сразу в 12 регионах РФ. В их число вошли Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, Камчатский край, Якутия, Республика Коми и Карелия. Выплаты не менее 30 тысяч отметили также в Архангельской, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях.