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НовостиВ мире4 ноября 2026 23:54

Белый дом обратился к демократам после поражения Республиканской партии на выборах

Белый дом ожидает, что попытки демократов отменить реформы Трампа провалятся
Алина КОЧНЕВА
Белый дом ожидает, что попытки демократов отменить реформы Трампа провалятся

Белый дом ожидает, что попытки демократов отменить реформы Трампа провалятся

Фото: REUTERS.

Республиканцы не верят, что представители Демократической партии США смогут отменить введенные при президенте Дональде Трампе реформы. Такие попытки обречены на провал, несмотря на победу демократов на выборах в Конгресс. Об этом предупредили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении сказано, что запуск процедуры импичмента Дональду Трампу потерпит крах. В администрации считают, что демократы в любом случае попытаются вернуть стране прежний политический курс. Республиканская партия ожидает посягательств на налоговую реформу, решения по добыче энергоресурсов, судебную систему и другое.

"Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный панический класс писали некролог президенту Трампу, они ошибались. Они ошибутся снова", - выразили уверенность в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что попытка импичмента уничтожит Демократическую партию. Он отметил, что при его администрации страна добивается успехов.