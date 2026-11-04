Белый дом обратился к демократам после поражения Республиканской партии на выборах

Белый дом ожидает, что попытки демократов отменить реформы Трампа провалятся Фото: REUTERS.

Республиканцы не верят, что представители Демократической партии США смогут отменить введенные при президенте Дональде Трампе реформы. Такие попытки обречены на провал, несмотря на победу демократов на выборах в Конгресс. Об этом предупредили в пресс-службе Белого дома.

В заявлении сказано, что запуск процедуры импичмента Дональду Трампу потерпит крах. В администрации считают, что демократы в любом случае попытаются вернуть стране прежний политический курс. Республиканская партия ожидает посягательств на налоговую реформу, решения по добыче энергоресурсов, судебную систему и другое.

"Каждый раз, когда радикальные левые, фейковые новости и профессиональный панический класс писали некролог президенту Трампу, они ошибались. Они ошибутся снова", - выразили уверенность в Белом доме.

Дональд Трамп заявил, что попытка импичмента уничтожит Демократическую партию. Он отметил, что при его администрации страна добивается успехов.