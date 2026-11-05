Американцы могут отказаться от "Золотого купола" на фоне победы демократов

Axios заявил об угрозе военным проектам Трампа из-за победы демократов Фото: REUTERS.

Американские власти могут отказаться от разработки системы противоракетной обороны "Золотой купол" и программы "Золотой флот". Эти проекты, вероятно, будут свернуты после победы демократов. Реализацию данных продуктов инициировал и продвигал президент США Дональд Трамп. Теперь военные проекты под угрозой, оповестили собеседники портала Axios.

Аналитики заявили также об ухудшении перспектив утверждения оборонного бюджета в 1,5 триллиона долларов. Республиканцы на фоне поражения не смогут применить механизм ускоренного принятия бюджета.

"Проекты под брендом Трампа мертвы", - констатировали эксперты.

После поражения республиканцев глава Пентагона Пит Хегсет может уйти в отставку. В Вашингтоне уже рассматривают кандидата на этот пост. Телеканал CBS News сообщил, что новым военным министром может стать губернатор Флориды Рон Десантис.