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НовостиПолитика5 ноября 2026 0:32

Дмитриев высоко оценил работу Кушнера и Уиткоффа по Украине

Дмитриев прокомментировал слова Кушнера о поиске решения украинского конфликта
Алина КОЧНЕВА
Дмитриев поддержал слова Кушнера о поиске решения украинского конфликта

Дмитриев поддержал слова Кушнера о поиске решения украинского конфликта

Фото: REUTERS.

Зять президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер сообщил, что Вашингтон продолжает искать пути урегулирования на Украине. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поддержал миротворческие усилия США. Он высоко оценил работу Джареда Кушнера и американского спецпредставителя Стивена Уиткоффа. Такой пост Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х.

Глава РФПИ счел важными шаги Вашингтона в отношении урегулирования кризиса в европейском регионе. Он емко прокомментировал соответствующую публикацию зятя президента США.

"Джаред Кушнер и Стив Уиткофф - миротворцы", - отметил Кирилл Дмитриев.

Зять американского лидера пояснил, что руководство США планирует создать архитектуру безопасности в Европе для предотвращения военных конфликтов. Это важно для минимизации рисков эскалации кризиса после завершения украинского конфликта, обозначил Джаред Кушнер.