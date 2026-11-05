"Смириться и свернуть операцию": в Белом доме не знают, как поступить с Ираном

Белый дом не может определиться с позицией по Ирану Фото: REUTERS.

В администрации Вашингтона наблюдается раскол на фоне разногласий по вопросу Ирана. Белый дом не определился с позицией по конфликту. Ситуация осложняется победой демократов на промежуточных выборах в Конгресс, указала газета The Wall Street Journal.

Источники сообщили, что некоторые представители администрации выступают за возобновление ударов по Ирану. Они намерены разрешить конфликт до окончания президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа. По мнению таких лиц, конфликт следует завершить военным путем.

"Другие считают, что Трампу следует смириться с потерями и свернуть военную операцию", - рассказали собеседники газеты.

Президент США заверил, что Штаты не планируют атак по Ирану в ближайшее время. Он опроверг слухи о готовящихся ударах.