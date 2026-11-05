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НовостиПолитика5 ноября 2026 0:53

В МИД России предрекли виток эскалации конфликта на Украине из-за действий Европы

Дипломат Масленников указал на стремление ЕС снабжать Киев оружием
Алина КОЧНЕВА
Дипломат Масленников указал на стремление ЕС снабжать Киев оружием

Дипломат Масленников указал на стремление ЕС снабжать Киев оружием

Фото: REUTERS.

Резолюция Европарламента по Черному морю в полной мере отражает желание ЕС и дальше снабжать Киев оружием. Попытка реализации этой идеи приведет к росту напряженности для всего Причерноморского региона. Об этом предупредил директор департамента европейских проблем Владислав Масленников в интервью "Известиям".

Дипломат подчеркнул, что в основе резолюции Европарламента лежит идея снабжения Украины вооружением по морю. Однако любые попытки навязать РФ правила через силу обречены на провал, констатировал он.

"Попытки реализации подобных идей не могут принести ничего, кроме нового витка эскалации и роста напряженности для всего Причерноморского региона", - сказал Владислав Масленников.

Издание L’Antidiplomatico признало, что европейцы движутся к прямому военному столкновению с Россией. Они только говорят о желании установить мир в регионе, считают журналисты.