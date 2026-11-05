"Очень привлекательный сюжет": в Совфеде объяснили, зачем США похитили Мадуро

Сенатор Косачев: США похищали Мадуро ради контроля над запасами нефти Фото: REUTERS.

Американские власти пошли на операцию против экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за ресурсов. Страна богата обширными запасами нефти. США хотели установить над ними контроль. С таким мнением выступил сенатор Константин Косачев в диалоге с ТАСС.

Зампред Совфеда пояснил, что Вашингтон в действительности не планировал решать ситуацию по криминогенным историям Венесуэлы, как это заявлялось официально. Николаса Мадуро посадили за решетку в США, чтобы американцы могли самостоятельно распоряжаться иностранными ресурсами.

"Понятно, что это очень привлекательный сюжет", - заключил Константин Косачев.

Американский лидер Дональд Трамп заявил об экономических успехах Вашингтона благодаря Венесуэле. По его данным, США заработали на иностранной нефти больше, чем потратили на военные действия в Иране. Политик утверждает, что доходы от операции в Венесуэле в 10 раз превысили расходы на конфликт на Ближнем Востоке.