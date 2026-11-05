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НовостиОбщество5 ноября 2026 1:11

Суд рассмотрит жалобу на приговор Блиновской: финансовый управляющий не согласилась с решением

В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской
Алина КОЧНЕВА
В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской

В Верховный суд поступила жалоба на приговор Блиновской

Фото: Александр РОГОЗА.

Суд решил обратить в доход государства материальные ценности, принадлежащие семье блогера Елены Блиновской. Ее осудили за уход от налогов. В Верховный суд после оглашения приговора поступила жалоба. Так сказано в документах по делу Елены Блиновской, пишет ТАСС.

Поясняется, что заявителем выступила финансовый управляющий блогера Мария Ознобихина. Она не согласилась с решением конфисковать и обратить имущество семьи в доход государства.

"Обжалуется судебный акт 1-й инстанции от 3 марта 2025 года", - говорится в материалах по делу.

Тем временем Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной. Процесс пройдет в закрытом режиме и без присутствия Лерчек. Интересы осужденной представит адвокат.