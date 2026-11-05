Вес, походка и зрение: как тело сигнализирует о старении организма

Врач Ткачева назвала медленную походку признаком старения организма Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Организм способен подавать физические признаки, сигнализирующие о старении. Такими факторами служат медленная походка, резкое снижение веса и нарушение зрения. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров Ольга Ткачева в беседе с РИА Новости.

Врач напомнила о пользе диспансеризации. Она заверила, что чекапы помогают выявить факторы риска для организма, а также диагностировать заболевания на ранней стадии.

"Когда вы видите, что человек стал медленнее ходить, что он, например, он стал падать, походка стала неуверенной, снизился вес, появились нарушения памяти, нарушения зрения и слуха. Вот в этом случае надо уже обязательно обращаться к специалисту", - посоветовала Ольга Ткачева.

Исследователи выяснили, что первой стареет сосудистая система. Активный процесс может начаться уже в 30 лет. Причина заключается в изнашивании органов.