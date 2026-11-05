Кто может выйти на пенсию в 2027 году?

Соцфонд перечислил условия выхода на пенсию в 2027 году Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Социальном фонде России перечислили условия выхода на пенсию в следующем году. Эту возможность получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967-го. Выйти на пенсию также смогут россияне, накопившие определенный стаж работы. Об этом напомнили в пресс-службе Соцфонда, цитирует ТАСС.

Там уведомили, что подать заявление о назначении выплат можно не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Его рассмотрят в течение пяти рабочих дней.

"В 2027 году право на страховую пенсию могут реализовать мужчины 1962 года рождения и старше и женщины 1967 года рождения и старше при наличии продолжительности страхового стажа не менее 15 лет и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30", - оповестили в Соцфонде.

Самые высокие средние пенсии в сентябре вновь зафиксировали на Чукотке. В этом регионе пожилые люди в среднем получают 42,2 тысячи рублей. Пенсии свыше 30 000 отметили сразу в 12 регионах РФ.